Происшествия

Труп подростка нашли в лесу Ленинградской области

Труп 13-летнего подростка нашли в лесу на территории Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России.

Тело ребенка без признаков насильственной смерти обнаружили 3 апреля. Предположительно, подросток умер от общего переохлаждения.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов, экспертов и сотрудников полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.