Происшествия

Житель Середки угрожал убить мать кочергой

26-летний житель села Середка Псковского района угрожал убить свою мать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Вечером 12 февраля молодой человек распивал спиртное в квартире вместе с матерью. В ходе застолья они поссорились «на почве разной оценки методов и результатов его воспитания». В ходе скандала злоумышленник схватил стоявшую у печи металлическую кочергу и, размахивая этим предметом перед лицом матери, сказал, что убьет ее.

Уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.