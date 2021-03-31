Происшествия

Пропавшую без вести пожилую псковичку продолжают искать полицейские

Полицейские продолжают искать пропавшую без вести Луизу Петрову 1941 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

17 июня 2018 года она ушла из дома в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района, до настоящего времени местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: на вид 75-80 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, плечи опущены, овальное бледное лицо, зеленые глаза, короткие прямые и седые волосы.

Была одета в бежево-красную кофту на молнии, черную кофту на пуговицах, серые брюки, черные туфли и бежевую шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Луизы Петровой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-873, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.