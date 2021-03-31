Происшествия

Пскович предстанет перед судом за кражу парфюмерии

51-летний пскович предстанет перед судом за кражу парфюмерии и бритвенных принадлежностей из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Днем 28 февраля злоумышленник пришел в один из магазинов на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района, откуда со стеллажей украл три упаковки женской туалетной воды, упаковку бритвенных одноразовых станков и упаковку мужских сменных кассет для бритья на общую сумму 4 991 рубль.

Уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) направили в суд для рассмотрения по существу.