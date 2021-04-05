Происшествия

Короткое замыкание в компьютере стало причиной пожара в деревне Подосье

Короткое замыкание в компьютере стало причиной пожара в деревне Подосье Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел 3 апреля в 15.54.

На улице Южной в цокольном этаже жилого дома огнем уничтожен системный блок компьютера и два деревянных поддона. Этаж закопчен по всей площади. Причиной пожара стало короткое замыкание в системном блоке.

В тот же день в 11.02 в деревне Неелово Псковского района произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Из-за неосторожного обращения с огнем владелицы в двухкомнатной квартире огнем повреждены стена и диван.

В 17.21 произошло возгорание в жилом доме на улице Свободы в Печорах. На веранде огнем повреждена стена на площади 9 квадратных метров. Причина пожара - нарушение при эксплуатации газового оборудования.

Кроме того, в 18.34 поступило сообщение о возгорании в бане на улице Калинина в Порхове. Оно произошло из-за неисправности дымохода отопительной печи. Огнем уничтожено потолочное перекрытие возле отопительной трубы.