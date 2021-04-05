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Сотрудники Псковской таможни пресекли ввоз сильнодействующих и ядовитых веществ

05.04.2021 09:46|ПсковКомментариев: 1

Сотрудники таможни выявили схему незаконного перемещения на таможенную территорию Евразийского экономического союза через МАПП Бурачки сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических средств и их прекурсоров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Под товарами прикрытия злоумышленники использовали различные химические реактивы, не требующие предъявления специальной разрешительной документации. Запрещенные к ввозу вещества перемещались из Германии в адрес организаций, расположенных на территории Москвы и Московской области.

При таможенном досмотре транспортного средства международной перевозки таможенники обнаружили незадекларированный товар в количестве 96 наименований. Среди незаконно перемещаемых химических веществ выявили 1337 л матанола, 5 г бруцина, 2 г хлороформа, 5 г тестостерона и 0,025 г тренболона. Метанол и бруцин являются ядовитыми веществами. Хлороформ, тестостерон и тренболон относятся к сильнодействующим веществам.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

Во втором транспортном средстве сотрудники таможни выявили смеси, содержащие 22,8 кг хлороформа, и 166 г прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 229.1 УК РФ и части 1 статьи 226.1 УК РФ.

Товары, содержащие запрещенные к ввозу вещества, изъяты.

Оперативными сотрудниками на складах в Москве и Московской области обнаружено и изъято 66,5 л вещества иностранного и отечественного производства, содержащего хлороформ. Разрешительной документации у представителей организации не оказалось.

Расследование уголовных дел продолжается.

«С начала года сотрудники таможни выявили 5 фактов незаконного перемещения на таможенную территорию ЕАЭС сильнодействующих и ядовитых веществ, а также наркотических средств и их прекурсоров, - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - По данным фактам возбуждено 4 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 1337 кг ядовитых веществ, 23 кг сильнодействующих веществ, наркотических средств и их прекурсоров».

Теги: #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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