Происшествия

Петербуржец угнал автомобиль в Новоржевском районе

Житель Санкт-Петербурга подозревается в угоне автомобиля в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Угон автомобиля «Мицубиси» произошел вечером 3 апреля у магазина в деревне Жадрицы Новоржевского района. Позднее автомобиль с техническими повреждениями обнаружили в кювете недалеко от деревни. Автовладелец сообщил в полицию о произошедшем. Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался петербуржец 1997 года рождения. Молодой человек дал признательные показания.

По версии следствия, чтобы добраться до одной из деревень, нарушитель решил воспользоваться чужой автомашиной. Она оказалась не закрытой - ключ находился в замке зажигания, поскольку владелец «Мицубиси» отлучился ненадолго. Угонщик не смог далеко уйти - он не справился с управлением и съехал в кювет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе проводимого расследования.