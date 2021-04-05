Происшествия

Себежанин разбил окно дачного дома и украл два термоса

Ранее судимого жителя города Себеж подозревают в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Себеже в дачном доме по улице Марии Пынто разбили окно и украли телевизор, два термоса, электрочайник и другие вещи. Ущерб составил 14500 рублей. Полиция установила подозреваемого. Им стал безработный, ранее судимый себежанин 1965 года рождения.

В Великих Луках в период с 1 по 2 апреля из подвального помещения общежития по проспекту Октябрьскому похитили четыре электросчетчика, инструменты и другое имущество. Причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей. Полиция установила подозреваемого — 25-летнего великолучанина. Он дал признательные показания.

В Гдове из сарая у дома по Поличенскому переулку украли четыре электродвигателя и навесное оборудование для сельхозтехники. Причиненный ущерб составил 19 тысяч рублей. Подозреваемые — двое безработных жителей Гдова 1985 года рождения.

А из квартиры дома в поселке Приозерный Опочецкого района вечером 1 апреля похитили телевизор, посуду и газовый баллон. В этой краже подозревают безработного, судимого местного жителя 1989 года рождения.

По данным фактам возбудили уголовные дела, идут проверки.