Происшествия

Три пала травы зарегистрировано в Псковской области за сутки

3 случая пала травы на площади 1 га зарегистрировано в Псковской области 7 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Всего с начала сезона произошло 34 пала травы на площади 34,89 га.