Происшествия

Колесо полуприцепа загорелось на трассе в Островском районе

Колесо полуприцепа загорелось на трассе в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, это произошло 7 апреля в 17.59 на 344-м километре федеральной трассы Р-23.

В полуприцепе «Кегель» сгорело правое колесо. Причина пожара - неисправность механизма транспортного средства. Возгорание потушено до прибытия пожарных.

В тот же день в Пскове горел автомобиль. В 13.45 на улице Юбилейной, 47 горел «Пежо-206» 2004 года выпуска. Огнем поврежден моторный отсек на площади 1 квадратный метр. Причина пожара - разгерметизация топливной системы.

В 17.53 произошел пожар в поселке Дедовичи. На улице Рабочей огнем повреждена кровля бани по всей пощади. Причина - неисправность дымохода.