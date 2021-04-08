Происшествия

Двух пропавших псковичей нашли мертвыми

Двух пропавших псковичей нашли мертвыми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Александр Касимов 1994 года рождения пропал без вести 3 марта этого года. 5 апреля в лесу Псковского района волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт» обнаружили труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина его смерти.

В Пскове также разыскивали Сергея Рясенского 1954 года рождения. Он проживал в доме по улице Красноармейской. Мужчина пропал 22 ноября прошлого года. 2 апреля его труп без видимых признаков насильственной смерти обнаружил на окраине Пскова житель города и сразу же сообщил об этом в органы внутренних дел. Идет проверка.

Полиция выражает благодарность всем гражданам и организациям, которые оказывали содействие в установлении местонахождения пропавших псковичей.