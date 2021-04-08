Росгвардейцы задержали псковича, пытавшегося украсть бритвенные станки

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже мужчину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» принял сигнал «Тревога» из охраняемого объекта - магазина на улице Труда. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину, который похитил из торгового зала магазина бритвенные станки.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.