Человеческие останки обнаружены на Запсковье

Человеческие останки обнаружены в Пскове, напротив Гремячей башни. Об этом сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на горожанку.
По словам псковички, во время одной из прогулок ее внимание привлекла странная яма. Приглядевшись, женщина поняла, что в ней виднеется часть скелета.
Шокирующая находка обнаружена возле дома №10 на улице Гремячей.
Сотрудники регионального следственного управления СКР по сообщению об обнаруженных человеческих останках выехали на место для проверки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СКР.