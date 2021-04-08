Происшествия

Человеческие останки обнаружены на Запсковье

Человеческие останки обнаружены в Пскове, напротив Гремячей башни. Об этом сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на горожанку.

По словам псковички, во время одной из прогулок ее внимание привлекла странная яма. Приглядевшись, женщина поняла, что в ней виднеется часть скелета.

Шокирующая находка обнаружена возле дома №10 на улице Гремячей.

Сотрудники регионального следственного управления СКР по сообщению об обнаруженных человеческих останках выехали на место для проверки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СКР.