Происшествия

Фальшивые купюры обнаружили в псковских магазинах

Сотрудники полиции изъяли в Пскове несколько купюр с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

7 апреля в финансовом учреждении выявили две фальшивые банкноты достоинством 5 тысяч и 1 тысяча рублей. Еще одну пятитысячную купюру с признаками подделки в тот же день выявили в магазине на улице Гагарина в Пскове. А 5 апреля в кассе торгового комплекса на улице Коммунальной обнаружили тысячерублевую фальшивую банкноту.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Идет расследование.