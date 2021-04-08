Происшествия

Пскович заплатит 300 тысяч рублей штрафа за контрабанду сигарет

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В октябре мужчина через Турухтанный таможенный пост собирался незаконно переместить в Германию 49 тысяч пачек сигарет белорусского производства стоимостью более 2 млн рублей. При этом товар декларировался под видом «гранул древесных», а внутри них была спрятана табачная продукция.

Сотрудники Балтийской таможни обнаружили и изъяли незаконно перемещаемый товар. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему штраф в доход государства в размере 300 тысяч рублей, изъятый товар постановил уничтожить.