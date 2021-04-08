Происшествия

Псковичка лишилась более 1 млн рублей после разговора с мошенником

Жительница Пскова лишилась крупной суммы денег после разговора с лжесотрудником банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 апреля 42-летней псковичке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что мошенники намереваются через ее личный кабинет незаконно оформить на горожанку кредит. Чтобы это предотвратить, он предложил женщине самой взять кредит, а потом обналиченные средства перевести через банкомат на «безопасный счет». Так злоумышленник завладел деньгами горожанки в сумме 1 миллион 300 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

А 6 апреля жертвами дистанционного мошенничества стали еще двое жителей Псковского и Печорского районов. В общей сложности они лишились суммы в размере 395 тысяч рублей. По данным фактам возбудили уголовные дела. Идет следствие.