Происшествия

Протащивший по лестнице женщину-полицейского пскович предстанет перед судом

33-летний житель Пскова предстанет перед судом за применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 февраля автопатруль, обеспечивающий правопорядок в общественных местах, прибыл к памятнику на площади Победы в Пскове, где по сообщению граждан лежал человек, который, как выяснилось, спал в состоянии алкогольного опьянения.

В дальнейшем, препятствуя разбирательству по делу об административном правонарушении о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, задержанный попытался скрыться, когда его освидетельствовали в наркологическом диспансере. С этой целью он напал на женщину-полицейского, ударив ее ногой и протащив за одежду по лестничному маршу.

«Несмотря на отчаянное сопротивление, задержанный был привлечен к ответственности за административное правонарушение», - отметили в ведомстве.

Псковичу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ. Уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок до 10 лет.