Происшествия

Пскович украл телефон у уснувшего на автобусной остановке незнакомца

35-летнего жителя Пскова обвиняют в хищении чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Ночью 29 января нетрезвый мужчина на автобусной остановке «Виадук» на улице Вокзальной попросил у незнакомого 20-летнего псковича, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения, мобильный телефон для звонка. Последний в скором времени уснул на скамейке, тогда обвиняемый похитил телефон и скрылся с места преступления. Ущерб составил 10 050 рублей.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.