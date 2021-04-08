Происшествия

При строительстве домов на улице Гремячей в Пскове уже находили древние захоронения - СК

При строительстве домов на улице Гремячей в Пскове уже находили древние захоронения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По предварительным данным, сегодня, 8 апреля, в ходе осмотра места происшествия возле Гремячей горы обнаружили скелетированные останки человека.

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«По свидетельствам опрошенных лиц, которые проживают в районе находки, ранее при строительстве домов уже были обнаружены древние захоронения, производились археологические работы», - отметили в ведомстве.

Обнаруженные сегодня останки отправили на исследование в рамках судебно-медицинской экспертизы.