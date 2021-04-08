Происшествия

Псковичка обокрала уснувшего нетрезвого знакомого

22-летняя псковичка предстанет перед судом по обвинению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

31 января около 6.00 нетрезвая девушка находилась в гостях у знакомого и увидела на журнальном столе мобильный телефон, а также кошелек с 5000 рублей. Поскольку ее знакомый уснул, так как был в состоянии алкогольного опьянения, она спрятала мобильный телефон и деньги в свою сумку.

С похищенным имуществом девушка с места преступления скрылась и распорядилась им по своему усмотрению. Материальный ущерб составил 15 000 рублей.

Уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ направили мировому судье для рассмотрения по существу.