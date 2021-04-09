Происшествия

Названа причина стрельбы на кладбище в Пскове

Конфликт со стрельбой под Псковом связан с конкуренцией между ритуальными компаниями, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителя потерпевшего.

«Место, как мы думаем, было выбрано целенаправленно. Это окраина кладбища, разворот на площадку для автобусов с левой стороны, а там как раз рядом кладбище. Думаем, что хотели показать нам серьезность своих намерений. На данный момент нет людей других, которые могли бы, у которых есть ресурс и финансы», – рассказал собеседник издания.

По его словам, конфликт двух сторон продолжается уже несколько месяцев. За это время произошло несколько нападений и поджог автомашины. Обострение произошло после того, как одна из ритуальных компаний начала при помощи менеджеров предлагать горожанам свои услуги прямо на кладбище, и это не понравилось конкурентам.

Полиция проводит проверку по факту стрельбы в районе кладбища «Орлецы» в Пскове.