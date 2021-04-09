Происшествия

Житель Куньинского района предстанет перед судом за нападение на брата с ножом

Житель Куньинского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

7 марта в коридоре дома нетрезвый злоумышленник поссорился с братом и ударил его кулаком по лицу, причинив ушиблено-рваную рану верхней губы. После этого он ударил брата складным ножом в область груди слева и дважды - в надлобковую область, причинив колото-резанные раны.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.