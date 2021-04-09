Происшествия

За кражу мопеда житель Пыталовского района отправится в колонию

Ранее судимого жителя Пыталовского района привлекли к уголовной ответственности за кражу с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В октябре подсудимый проник в жилой дом потерпевшего в деревне Красногородского района, откуда похитил мопед марки «Дельта» стоимостью более 13 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.