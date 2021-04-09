Происшествия

«Помочь умирающей»: псковичка рассказала о новом способе мошенничества

О необычном случае мошенничества рассказала читательница Псковской Ленты Новостей. Аккаунт ее знакомой в социальной сети Instagram взломали и опубликовали пост с просьбой помочь умирающей матери, в том числе деньгами. При этом к посту был приложен сфабрикованный документ – медицинское заключение столичного департамента здравоохранения.

В документе были указаны реальные ФИО и СНИЛС матери девушки, чей аккаунт был взломан. При этом женщина, о которой идет речь в подделанных документах, здорова и на указанные в заключении проблемы не жаловалась.

«Я видела много подобных видов мошенничества, но так, чтобы выкладывать личные документы и сфабрикованные медзаключения - это что-то новое и запредельное», - рассказала наша читательница.

По ее словам, обеспокоенные люди стали звонить женщине, которой якобы требовалась срочная помощь, а также ее родственникам, и теперь она очень переживает, что оказалась втянута в эту неприятную историю.