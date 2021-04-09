Происшествия

Разгромившая фонтан великолучанка возместит ущерб

Женщине, разгромившей фонтан в деревне Переслегино Великолукского района, вынесли обвинительный приговор. Об этом сообщает газета «‎Наш путь» со ссылкой на прокуратуру Великолукского района.

Ночью 10 ноября женщина для фотографирования залезла в кессон фонтана на центральной площади деревни Переслегино. Для устойчивости она облокотилась на чашу, которая не выдержала веса женщины и начала падать. Испугавшись, фигурантка оттолкнула ногой падающие чаши, а те, в свою очередь, разбились.

Суд признал действия обвиняемой непредумышленными, однако обязал ее возместить причиненный ущерб в пользу Переслегинской волости в размере 58 557 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.