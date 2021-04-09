Происшествия

Туристка из России погибла в Турции в ДТП с участием автобуса

Российская туристка погибла в субботу в результате аварии с участием автобуса в центральной Турции. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.



Фото: Daily Storm

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора Pegas Touristik, произошло на трассе Конья - Аксарай 10 апреля в районе 09:30.

По предварительной информации, полученной Генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП пострадали 26 россиян. Турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок.

В российской дипмиссии добавили, что «пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук, им предоставляется экстренная медицинская помощь».

«Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями», - отметили в генконсульстве.