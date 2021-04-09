Происшествия

Из-за пала травы в Великих Луках чуть не сгорел заживо бомж. ФОТО (18+)

Из-за пала травы в Великих Луках чуть не сгорел заживо мужчина без определенного места жительства. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети ВКонтакте.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, инцидент произошел 9 апреля. Траву подожгли практически в центре города – около проспекта Ленина.

По предварительным данным, мужчина 1978 года рождения заснул на улице в состоянии алкогольного опьянения, не подозревая, что окажется в эпицентре пожара на 20 кв. метров.

Мужчина госпитализирован с серьезными термическими ожогами.

Фото из группы «Подслушано Великие Луки», ВКонтакте