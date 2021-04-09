Происшествия

В Великих Луках ищут находящегося в федеральном розыске преступника

Сотрудниками уголовного розыска в Великих Луках устанавливается местонахождение Щербинина Сергея Борисовича, 23 мая 1968 года рождения. Мужчина находится в федеральном розыске за совершение серии тяжких преступлений, уточняют в группе поискового отряда «След» (Великие Луки).

Приметы разыскиваемого: рост 185 см, полного телосложения, волосы короткие, темные.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Щербинина Сергея Борисовича, просят обратиться по телефонам: 8-951-924-18-19 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

Если по каким-то причинам заявитель не может обратиться в полицию, следует позвонить по телефону 8 911-376-76-76.

Фото из группы «Поисковый отряд "СЛЕД" Великие Луки», ВКонтакте