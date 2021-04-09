Происшествия

Пятиклассница умерла после разговора с завучем

Ученица 5 класса одного из лицеев в городе Рубцовске Алтайского края умерла после разговора с завучем. Об этом сообщается в группе «Инцидент Рубцовск» «ВКонтакте», пишет «Лента».

Утверждается, что завуч вызвала 12-летнюю девочку к себе в кабинет и отругала за ролик в TikTok. «Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp», - рассказала участница группы Олеся.

Причина смерти устанавливается.

В пресс-службе правительства Алтайского края заявили, что по сообщению о смерти ребенка проводится проверка. В понедельник, 12 апреля, уполномоченный по правам ребенка в регионе и представители местного Минобрнауки отправятся в Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации.