Происшествия

Раскрыта серия краж с территории кладбища в Подборовье

В ОМВД России по Псковскому району поступило несколько обращений от граждан о хищении металлических изделий с территории кладбища в деревне Подборовье.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен мужчина, который может быть причастен к этим противоправным деяниям, вызвавшим широкий общественный резонанс.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, им оказался 41-летний местный житель. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» УК РФ, часть похищенного изъята в ходе проведенных обысков.

Стражи порядка проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности этого гражданина.