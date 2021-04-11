Происшествия

82 пала травы произошло в Псковской области за три дня

82 случая пала травы зарегистрировано в Псковской области за выходные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

9 апреля зарегистрировано 27 палов на площади 32,3 га. В субботу, 10 апреля, трава горела в 34 местах на площади 32,3 га. Также произошел лесной пожар на площади 3 га в Великолукском районе, в настоящее время он ликвидирован.

В воскресенье, 11 апреля, отмечен 21 случай пала травы на площади 27,56 га.

Всего с начала периода в регионе зарегистрировано 125 пожаров на площади 123 га.