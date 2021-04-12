Происшествия

Житель Псковской области предстанет перед судом за призыв взорвать телецентр «Останкино»

43-летний житель Пушкинских Гор предстанет перед судом за публичные призывы к экстремистской деятельности и ряд других преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Фото: ostankino.ru

В январе мужчина разместил короткие видеоролики в TikTok, которые содержали призывы к использованию насильственных, разрушительных методов борьбы против действующей государственной власти, совершению убийств госслужащих, относящихся к силовым структурам, а также призывы к участию в политической акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, в одном из размещенных видеороликов в TikTok мужчина призывал к взрыву телецентра «Останкино» в Москве.

31 января в ходе проведения несанкционированного митинга в Пскове пушкиногорца задержали сотрудники полиции. При этом во время задержания он оказал сопротивление сотруднику полиции УМВД по городу Пскову, в результате полицейский получил телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья.

При проведении обыска в жилище пушкиногорца обнаружили незаконно хранящиеся огнестрельное нарезное оружие ТОЗ-12-01 и патроны к нему.

Мужчине предъявили обвинение в призыве к массовым беспорядкам и участию в них (часть 3 статьи 212 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ), применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) и в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ).

Уголовное дело в ближайшее время направят в Псковский городской суд для рассмотрения.