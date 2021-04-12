Происшествия

Пскович оформил два кредита и перевел деньги мошенникам

Житель Пскова перечислил мошенникам крупную сумму денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

52-летнему псковичу в течение нескольких дней звонили мнимые банковские сотрудники, которые уверяли, что мошенники пытаются оформить кредит от имени горожанина. Чтобы избежать этого, мужчине настоятельно рекомендовали самому взять кредит на максимально возможную сумму, а затем перечислить денежные средства через терминалы на «безопасные» счета.

Пскович оформил два кредита на общую сумму в 900 тысяч рублей и перевел эти деньги на указанные ему счета. Убедившись, что он стал жертвой мошенников, потерпевший обратился за помощью в полицию.

В результате подобной преступной схемы 7 апреля после общения с жителем Великих Лук 1974 года рождения незнакомец, представившийся сотрудником банка, получил 1 млн 700 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела, идет расследование.