Происшествия

Трех псковичей оштрафовали за незаконную ловлю рыбы на Теплом озере

Вступило в законную силу решение Псковского районного суда в отношении трех жителей Псковской области, задержанных за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, в октябре 2020 года пограничники задержали троих жителей Псковской области, которые незаконно осуществляли добычу водных биологических ресурсов в акватории Теплого озера с применением запрещенных орудий лова. У задержанных было изъято 13 рыболовных сетей и более 580 экземпляров различных видов рыб. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 150 тысяч рублей.

По результатам судебного разбирательства, с учетом возмещения причиненного ущерба, оказания помощи детским социальным учреждениям Псковской области суд назначил каждому правонарушителю штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей.