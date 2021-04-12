Происшествия

Военнослужащего, пустившего в ход нож, оштрафовали в Пскове

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему по контракту войсковой части 32515. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВСО, предварительным следствием и судом установлено, что 28 мая прошлого года, находясь у общежития псковского университета, в результате внезапно возникшей ссоры с гражданином, он умышленно нанес ему удар ножом в область левой щеки. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 90 000 рублей.