Происшествия

Островичку будут судить за убийство разбудившего ее мужчины

43-летняя жительница Острова предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

В ночь на 24 января обвиняемая, которая круглосуточно ухаживала за 63-летним потерпевшим из-за проблем со здоровьем, схватила нож и ударила его в голову, когда тот пытался разбудить ее из-за храпа. В результате попадания клинка в область отсутствия костной ткани, обусловленной хирургической процедурой, потерпевшему было причинено колото-резаное ранение, от которого он скончался на месте преступления.

В настоящее время собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.