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Происшествия

Островичку будут судить за убийство разбудившего ее мужчины

12.04.2021 17:39|ПсковКомментариев: 0

43-летняя жительница Острова предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области. 

В ночь на 24 января обвиняемая, которая круглосуточно ухаживала за 63-летним потерпевшим из-за проблем со здоровьем, схватила нож и ударила его в голову, когда тот пытался разбудить ее из-за храпа. В результате попадания клинка в область отсутствия костной ткани, обусловленной хирургической процедурой, потерпевшему было причинено колото-резаное ранение, от которого он скончался на месте преступления.

В настоящее время собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. 

Теги: #поножовщина #остров #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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