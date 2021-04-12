Происшествия

Крупный пал травы произошел под Великими Луками

Крупный пал травы произошел под Великими Луками сегодня, 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«На границе территории города и Великолукского района пожарные боролись с очередным травяным пожаром, - отметили в администрации. - Черный густой дым от пожара шел на город. Травяной пожар пришел с территории Лычевской волости».

Ликвидацией возгорания занимались сотрудники пожарно-спасательного гарнизона во главе с начальником Андреем Ефремовым. Также на месте работала оперативная группа КЧС администрации города Великие Луки.