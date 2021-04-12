Происшествия

Объем краж со счетов россиян в прошлом году достиг 9,8 млрд рублей

В течение 2020 года число операций без согласия банковских клиентов увеличилось на 34% (до 773 тыс.), при этом объем уведенных у россиян денег возрос в 1,5 раза - до 9,8 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ).

По информации Центробанка, в среднем у клиентов-физлиц в прошлом году похищали по 11,4 тыс., у юридических лиц - по 347,8 тыс. рублей.

Доля краж, которые были совершены с помощью методов социальной инженерии, в 2020 году снизилась с 69 до 62%, отмечается в обзоре ФинЦЕРТ. После этого кредитные организации возместили клиентам лишь 11,3% потерянных средств - 1,1 млрд рублей. Банки не возвращают деньги в случаях, когда россияне сами называют злоумышленникам необходимые для проведения операции данные, например, коды из SMS, пишет газета «Известия».

Для успешных атак с помощью социальной инженерии злоумышленники используют сведения о клиентах из баз данных, которые покупаются на нелегальных площадках, говорится в документе. По информации Центробанка, чаще всего мошенники звонят клиентам от имени сотрудников банков и пытаются узнать сведения о картах или коды из SMS под предлогом защиты денег от неправомерного перевода или компрометации личного кабинета мобильного банка. Кроме того, в 2020 году мошенники стали чаще оформлять кредит от лица клиента и красть заемные средства.

В крупнейших банках пояснили, что злоумышленники переходят от массовых атак к более точечным.