Происшествия

Шесть человек умерли в результате отравления алкоголем в Псковской области с начала года

12 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией (1,9 на 100 тысяч населения) зарегистрировали в Псковской области в первом квартале текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что это на 37,3% меньше, чем в 1 квартале 2020 года (19 отравлений или 3,03 на 100 тысяч населения).

Основная доля отравившихся отмечается среди взрослого населения (18-70 лет и старше) - 83,3% (10 случаев); среди детского населения (0-14 лет) - 8,3% (1 случай); среди подростков (15-17 лет) - 8,3% (1 случай).

Острые отравления спиртосодержащей продукцией среди мужчин встречаются в 5 раз чаще, чем среди женщин (процентное соотношение 83,3% и 16,7%, отметили в Роспотребнадзоре.

В структуре отравлений от токсического действия алкоголя в 1 квартале 2021 года преобладают отравления неуточненным спиртом – 58,3% или 7 случаев (все - отравления суррогатами алкоголя); отравления этанолом - 41,7% или 5 случаев.

В первом квартале 2021 года зарегистрировали 6 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом, что на 17,9% меньше, чем в 1 квартале 2020 года (11 летальных исходов). Все летальные исходы зарегистрированы среди взрослого населения, в том числе 5 летальных исходов среди мужчин, 1 – среди женщин.