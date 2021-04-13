Происшествия

Несколько домов и бань сгорели в Псковской области 12 апреля

Несколько жилых домов и бань сгорели в Псковской области 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 12.25 в деревне Клишово Псковского района из-за аварийного режима работы электросети сгорели жилой дом и две хозпостройки.

В 15.15 в деревне Бор Локнянского района сгорели баня и сарай. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. По той же причине в 15.24 в деревне Матюгино Островского района сгорели садовый дом и баня. В другом садовом доме огнем повреждены чердачное помещение и веранда.

В то же время, в 15.24, в деревне Большие Рогатки Опочецкого района из-за короткого замыкания электропроводки сгорела баня. Нежилой дом остался без кровли.

Кроме того, по аналогичной причине в 17.58 в деревне Укрыто Невельского района сгорели жилой дом и сарай.