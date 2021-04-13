Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу в продуктовом магазине

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение о сработавшей тревожной сигнализации в магазине на улице Коммунальной в Пскове. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 43-летнего мужчину, который вынес из торгового зала продукты питания и косметические средства, не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 1600 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.