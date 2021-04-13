Происшествия

В Пскове задержали двух мужчин в наркотическом опьянении

Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Псковской области совместно с оперативниками УКОН регионального управления МВД задержали на Завеличье двух 28-летних мужчин, у которых были выявлены признаки наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Задержание провели во время профилактических мероприятий.

В соответствии с законодательством, за совершенное правонарушение граждане будут привлечены к административной ответственности, отметили в ведомстве.