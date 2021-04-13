Происшествия

Укравшего бутылку водки псковича задержали в Пскове

Росгвардейцы задержали двух псковичей, подозреваемых в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

12 апреля около 10:30 в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел продукты питания и бутылку водки, не заплатив за них.

В этот же день в кафе на улице Мирной мужчина похитил с витрины спиртные напитки и скрылся. При отработке района сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 58-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.