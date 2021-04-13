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Более 160 нарушителей задержали на российско-белорусской границе в Псковской области

13.04.2021 17:28|ПсковКомментариев: 0

Более 160 нарушителей режима государственной границы задержали пограничники на российско-белорусском участке границы с начала апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранцы, большинство из которых являются гражданами бывших советских республик, следуя транзитом через Белоруссию, незаконно попадают на территорию России, используя лесные и проселочные дороги, рассказали в ведомстве. За нарушение режима государственной границы правонарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 400 тысяч рублей.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с действующим законодательством только граждане России и Белоруссии имеют право пересекать российско-белорусскую государственную границу через стационарные посты контроля в населенных пунктах Долосцы, Лобок, Байдаково Псковской области при наличии законных оснований.

Граждане третьих стран имеют право пересекать государственную границу России только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения с учетом ограничительных мер, введенных распоряжениями правительства России № 635-р от 16 марта 2020 года и № 763-р от 27 марта 2020 года. На участке российско-белорусской государственной границы такие пункты пропуска отсутствуют.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #Белоруссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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