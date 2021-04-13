Происшествия

Более 4,5 тысяч пачек сигарет изъяли в псковском магазине

Сотрудники Псковской таможни, УМВД России по городу Пскову и управления Роспотребнадзора по Псковской области выявили в магазине розничной продажи табачной и алкогольной продукции 4607 пачек сигарет, маркированных акцизными марками Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

На витрине магазина обнаружено 1 447 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. При осмотре склада в 7 коробках с табачной продукцией выявлено еще 3 160 пачек сигарет, маркированных акцизными марками Республики Беларусь.

Табачные изделия изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении по факту реализации табачной продукции без акцизных марок Российской Федерации. По факту хранения сигарет без необходимой маркировки зарегистрирован материал проверки по статье 171.1 УК РФ.

«В отношении собственника помещения уже проводились проверочные мероприятия по факту реализации табачной продукции, ввезенной и находящейся на территории Российской Федерации с нарушением действующего законодательства, - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. – Однако возбужденное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ, не остановило предпринимателя от повторных противоправных действий».