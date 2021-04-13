Происшествия

Воспользовавшийся чужой картой пскович проведет в колонии более 2-х лет

Ранее судимого 50-летнего жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за кражу с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

31 октября в деревне Подборовье-3 местный житель получил от соседки банковскую карту, поддерживающую технологию бесконтактных платежей на сумму до 1000 рублей. Женщина передала карту для покупки ей продуктов питания. Купив продукты, злоумышленник не отдал женщине банковскую карту, отрицая, что она находится у него. Затем в период с 31 октября по 2 ноября он купил различные товары в магазинах, расположенных в Пскове и деревне Подборовье-3, на общую сумму 2009 рублей. Все покупки он оплачивал полученной картой.

Суд учел такие смягчающие наказание обстоятельства, как полное признание вины и явку с повинной, а также наличие отягчающего обстоятельства в виде рецидива преступлений. Мужчине назначили наказание виде 2 лет лишения свободы. С учетом того, что преступление подсудимый совершил в период отбытия условного осуждения, суд окончательно определил виновному наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.