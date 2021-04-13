Происшествия

Штык-ножи изъяли у иностранца псковские пограничники

Укрытое от пограничного и таможенного контроля холодное оружие, которое пытался незаконно переместить через государственную границу житель сопредельного государства, выявили пограничники в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Мужчина 1958 года рождения прибыл на выезд из Российской Федерации на грузовом автомобиле «Даф». В ходе осмотра его транспортного средства в салоне автомобиля пограничники обнаружили пять штык-ножей в ножнах и три устройства для нарезки канала ствола огнестрельного оружия, укрытых под вещами в спальном месте водителя. По внешним признакам находка напоминает штык-ножи от автомата Калашникова АК-47.

До начала осмотра иностранец отрицал наличие у него в автомобиле предметов, запрещенных к перемещению через государственную границу. Пояснить, куда и с какой целью осуществляется их вывоз, мужчина не смог.

Выявленные предметы изъяли для проведения экспертизы и принятия соответствующего процессуального решения.