Следователи продолжают устанавливать обстоятельства исчезновения детей в Великих Луках

Расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения в Великих Луках двух десятилетних детей - Павла Матросова и Валентины Корик продолжает третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК РФ по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
29 января 2007 года неизвестный мужчина увел детей со двора дома №19 на улице Карла Либкнехта в сторону улицы Зверева. С тех пор местонахождение детей неизвестно.
Отрабатывая различные версии произошедшего, следователи проверили на причастность к совершенному преступлению тысячи лиц, проживающих как на территории страны, так и за ее пределами.
Проведенная годом ранее судебная медико-криминалистическая экспертиза по детским фотографиям пропавших, близких и дальних родственников, позволила восстановить предполагаемый внешний облик детей в 16-летнем возрасте и в настоящее время.