Происшествия

Два строения сгорели ночью в районах Псковской области

Два строения сгорели ночью в районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

15 апреля в 3.47 в деревне Старые Буриги Порховского района загорелось бесхозное строение 10 на 20 метров. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного. По этой же причине в 04.07 в деревне Гоголево Локнянского района горело бесхозное строение 6 на 8 метров.

14 апреля в 4.55 из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи произошел в Себеже. В жилом доме в переулке Матросова сгорела сажа в дымоходе.