Происшествия

Молодые люди продали забор со свалки в Куньинском районе

Жителей Куньинского района привлекут к ответственности за кражу металлического забора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

4 февраля молодой человек и его знакомый на автомобиле приехали к территории не используемой по назначению свалки МУП «Коммунсервис», огороженной со стороны проезжей части металлическим забором. Мужчины отпилили части металлического забора, погрузили их в автомобиль, вывезли с места преступления, а позже продали похищенное.

Санкция обвинительной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.